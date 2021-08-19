أخبار عاجلة

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك -
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة -
روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك -
تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان -
مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني -
عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي -
السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة -
علي جمعة يوجه رسالة قوية لمن يتلقى الإكرامية أو الرشوة (فيديو) -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بجامعة كفرالشيخ -
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد خلاف على سرقة منزل.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل عامل بني سويف

Print
بعد خلاف على سرقة منزل.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل عامل بني سويف بعد خلاف على سرقة منزل.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل عامل بني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى الأراضى الزراعية ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها عيار نارى بقطعة أرض ملك (مزارع )».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل ) وأن وراء إرتكاب الواقعة (عامل )- تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه-، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه» .

وتابعت: «وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه إتفق مع المجنى عليه على سرقة أحد المنازل وحال قيامهما بذلك كادا أن يتم ضبطهما بمعرفة الأهالى لسابقة قيام المجنى عليه بمحاولة سرقة ذات المنزل من قبل وعدم إخبار المتهم بذلك فأطلق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أرشد عن السلاح المستخدم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة

محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان

تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني