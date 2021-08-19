بعد خلاف على سرقة منزل.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل عامل بني سويف

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بإحدى الأراضى الزراعية ببنى سويف، وضبط مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة لأحد الأشخاص وبها عيار نارى بقطعة أرض ملك (مزارع )».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل ) وأن وراء إرتكاب الواقعة (عامل )- تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه-، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه» .

وتابعت: «وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه إتفق مع المجنى عليه على سرقة أحد المنازل وحال قيامهما بذلك كادا أن يتم ضبطهما بمعرفة الأهالى لسابقة قيام المجنى عليه بمحاولة سرقة ذات المنزل من قبل وعدم إخبار المتهم بذلك فأطلق عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التي أودت بحياته، كما أرشد عن السلاح المستخدم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»