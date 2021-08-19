بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
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موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة
يقام لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
تنقل شبكة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في مصر وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين .
الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية
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الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية
الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء
الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء