أخبار عاجلة

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك -
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة -
روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك -
تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان -
مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني -
عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي -
السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة -
علي جمعة يوجه رسالة قوية لمن يتلقى الإكرامية أو الرشوة (فيديو) -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بجامعة كفرالشيخ -
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن


موعد مباراة وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يقام لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة

تنقل أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين .

الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك وسيراميكا - صورة أرشيفية

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الإنتاج الحربي الاثنين 23 أغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصرع عامل غرقا أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية

مصرع عامل غرقا أثناء قيامه بتحميم حصان بمياه ترعة الإسماعيلية