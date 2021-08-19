الشرطة تُعيد حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما برصيف محطات مترو الأنفاق

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أعادت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما سهواً برصيف محطات مترو الأنفاق.

قالت الداخلية: «في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.. فقد تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (مبالغ مالية) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة، والذى حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهواً، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها» .

وتابعت :«تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (عملات محلية وأجنبية) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة، والذى حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، وأضافت بتركها سهواً، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها».

ومن جانبهما توجها بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معهما لإعادة المفقودات الخاصة بهما .