أخبار عاجلة

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك -
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة -
روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك -
تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان -
مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني -
عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي -
السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة -
علي جمعة يوجه رسالة قوية لمن يتلقى الإكرامية أو الرشوة (فيديو) -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بجامعة كفرالشيخ -
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرطة تُعيد حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما برصيف محطات مترو الأنفاق

Print
الشرطة تُعيد حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما برصيف محطات مترو الأنفاق الشرطة تُعيد حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما برصيف محطات مترو الأنفاق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما سهواً برصيف محطات مترو الأنفاق.
قالت الداخلية: «في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.. فقد تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (مبالغ مالية) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها»
وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة، والذى حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهواً، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها» .

وتابعت :«تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها (عملات محلية وأجنبية) وتم التحفظ على الحقيبة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة، والذى حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، وأضافت بتركها سهواً، وتم تسليمها الحقيبة بكامل محتوياتها».
ومن جانبهما توجها بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول وفى التواصل معهما لإعادة المفقودات الخاصة بهما .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة

محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان

تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني