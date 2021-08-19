الداخلية تكشف ملابسات مقتل مزارع في أسوان وتضبط المتهم

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقتل أحد الأشخاص بأسوان، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة وبحوزته بندقية آلية وذخائرن وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (مزارع) وبها عيار نارى عقب العثور عليها بمنطقة جبلية، وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص -له معلومات جنائية-»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلاف مالى بينه وبين المجنى عليه «حول تجارتهما في المواد المخدرة»، فقام بإستدراجه للمنطقة محل العثور وأطلق تجاهه عيار نارى من فرد محلى كان بحوزته، وإستولى على (هاتفه المحمول- بندقية آلية كانت بحوزة المجنى عليه)، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المُستخدم في إرتكاب الواقعة وأضاف بتخلصه من السلاح المستولى عليه من المجنى عليه بإلقائه داخل بئر الصرف الصحى الخاص بمسكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».