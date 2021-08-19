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تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

تنقل شبكة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في مصر وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين .



- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

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