إيقاف بناء مخالف بدون ترخيص بحي شرق في مدبنة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الخامس علوي خلف سوق خضار شرق السكة الحديد بمنطقة حي شرق، على مساحة 70 م، وتم إزالة 8 أعمدة في المهد ومصادرة مواد البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف .

نفذت الحملة تحت قيادة حسام العمدة رئيس حي شرق، وتحت إشراف المهندس نشأت عياد مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، وبسام سيد أحمد مشرف المتابعة الميدانية ورجال الحي والمشرف المختص بالإدارة الهندسية .

وناشدت رئاسة مدينة الأقصر المواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.