فحص 832 ألف سيده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي قامت بتقديم الخدمة وفحص عدد 832063 سيدة حتي الآن .

وقالت أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص عدد 4364 سيدة، وتم تحويل 30 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام .

وأوضحت «سلام»، أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة .

وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات من عمر 18: 25 عام، ومن عمر 25: 35 عام، ومن عمر 35 عام فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة .

وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج، وكذلك اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى وإرتداء الواقيات الشخصية.