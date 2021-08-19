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فحص 832 ألف سيده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

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فحص 832 ألف سيده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة فحص 832 ألف سيده ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن فرق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح لدعم صحة المرأة والكشف المبكر لأورام الثدي قامت بتقديم الخدمة وفحص عدد 832063 سيدة حتي الآن .

وقالت أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، تم فحص عدد 4364 سيدة، وتم تحويل 30 سيدة إلى المستشفيات لفحص الماموجرام .

وأوضحت «سلام»، أن الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية تقوم بتقديم الخدمة .

وتستهدف هذه المبادرة فحص السيدات والإناث من عمر 18 عام فأكثر منقسمين لثلاث فئات من عمر 18: 25 عام، ومن عمر 25: 35 عام، ومن عمر 35 عام فأكثر، وتقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية وكذلك الكشف الطبي من خلال فرق مدربة .

وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية أماكن الفحص وسرعة النتائج، وكذلك اتباع جميع إجراءات مكافحة العدوى وإرتداء الواقيات الشخصية.

المصرى اليوم

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