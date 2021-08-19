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سحب (3204) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

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سحب (3204) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة سحب (3204) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

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تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الخميس ، من سحب (3204) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.
وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.
كانت الداخلية قد أعلنت عن تفعيل عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، وأنه سيبدأ تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 سبتمبر المقبل.
وقالت الداخلية، في بيان لها: «تُهيب وزارة الداخلية السادة مالكى المركبات بمختلف أنواعها سرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته وذلك اعتباراً من 18/9/2021 كالتالي (السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر)».

المصرى اليوم

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