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جدة.. 4278 جولة تنتهي بإغلاق 36 منشأة مخالفة للاحترازات

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جدة.. 4278 جولة تنتهي بإغلاق 36 منشأة مخالفة للاحترازات جدة.. 4278 جولة تنتهي بإغلاق 36 منشأة مخالفة للاحترازات
نفّذتها الأمانة لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات الوقائية

جدة.. 4278 جولة تنتهي بإغلاق 36 منشأة مخالفة للاحترازات

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 4278 جولة رقابية مع الجهات المعنية أمس؛ وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، ورصدت الفِرَق الميدانية خلالها 36 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، أو في الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا"، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940، أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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