جامعة بيشة تعيد تأهيل مبانيها استعداداً لعودة الطلاب والطالبات

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رئيسها وقف على التجهيزات وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقّد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي مساء أمس كليات ومباني الجامعة؛ للوقوف على استعدادات العام الجامعي الجديد، في إطار العودة الحضورية الآمنة، يرافقه وكلاء الجامعة ومديرو القطاعات الإدارية المساندة.

وشملت الجولة كليات: الآداب والأعمال والعلوم الطبية التطبيقية والتربية والعلوم والحاسبات وتقنية المعلومات، ووقف على التجهيزات التعليمية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والخطة المعدة لدخول وخروج الطلبة، وعمليات التشغيل والصيانة.

يذكر أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب والطالبات في مبانٍ جديدة، وأخرى تم إعادة تأهيلها وصيانتها، ضمن مبادرة تحسين بيئة التعلم، والتي أطلقتها الجامعة، ممثلة بإدارة المشاريع والصيانة.

وتضمّنت أبرز المشروعات المنفذة للعام الجامعي الجديد استلام مبنيين من إدارة التعليم بمحافظة بيشة، وضمها لمباني كليتي العلوم والآداب في بلقرن وتثليث، وإعادة تأهيل مبنى كلية التربية، وإنشاء صالة أنشطة بكلية الآداب، وإنشاء قاعات جديدة بكليتي الآدب وإدارة الأعمال، وتحسين مرافق ومعامل كليتي الطب والعلوم الطبية التطبيقية، وإعادة بناء صالة الاستقبال الرئيسة، وصيانة شاملة لمباني فروع الجامعة في بلقرن والنماص وتثليث، وتهيئة الميادين الرياضية.