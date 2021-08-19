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كشف بكري سليم، المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أن محمد عبدالسلام، تقدم باستقالته من رئاسة النادى الفيومي بسبب خطورة الموقف.

وقال بكري في تصريحات اعلامية: «نعانى من أزمة مالية طاحنة منذ بداية الدورى كادت تعصف بالفريق بشكل كامل ولكن الإدارة الحالية صرفت من جيبها الخاص من أجل بقاء الفريق بالدورى الممتاز».

وعن اتهامات التفويت: «عقدنا جلسة مع أشرف صبحي، وزير الرياضة، لشكوى ماجد سامي، رئيس وادى دجلة، وهذه اتهامات في منتهى الخطورة وقلة العقل ومن المؤكد أنه لم يكن في وعيه».