الأهلي يؤجل حسم مصير الشناوي إلي نهاية الموسم

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استقر مجلس ادارة النادي الاهلي، على حسم مصير محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعد نهاية الموسم الحالى وعدم الرد علي العروض التي تلقاها الحارس في الوقت الحالي.



وتلقي الشناوي، عدة عروض للإحتراف في الدوري السعودي خلال الفترة الراهنة وهو الامر الذي قوبل بالرفض من قبل بيتسو موسيماني، المدير الفني للاهلي والذي يرفض التفريط في حارس مرماه الاساسي.

ويسعي مسؤولي النادي الاهلي، لإقناع الشناوي بالبقاء داخل القلعة الحمراء وعدم الرحيل عن الفريق نظراً لكونه من العناصر الاساسية في الفريق وفي ظل عدم وجود البديل المناسب له في نفس مركزه.