أحمد كشري : الفوز علي المحلة أنعش آمال البقاء في الدوري

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أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، أن اللاعبين يبذلوا جهد كبير خلال الفترة الأخيرة في محاولة البقاء ببطولة الدورى الممتاز.

وقال كشري في تصريحات إذاعية لبرنامج «أحلى صباح» المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: «الإنتاج الحربي حقق فوزين متتاليين على مصر للمقاصة، ثم غزل المحلة، وقفزنا مركزاً في جدول الترتيب .

وانتعشت آمالنا في البقاء بالممتاز. وأضاف:»الإنتاج الحربي يعاني من ضغط المباريات هذا الموسم، حيث أننا نخوص مباراة كل ثلاثة أيام فقط، داخل وخارج القاهرة، وهو أمر صعب للغاية على اللاعبين من الناحية البدنية«.