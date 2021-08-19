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تحرير 120 محضر متنوع في حملة للمرافق بمدينة الأقصر  

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تحرير 120 محضر متنوع في حملة للمرافق بمدينة الأقصر   تحرير 120 محضر متنوع في حملة للمرافق بمدينة الأقصر  

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شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء الطوخي نائب مدير أمن الأقصر وبقيادة اللواء محمد سعد الصاوي مساعد المدير للشرطة المتخصصة والرائد بهاء أبوعايد وكيل إدارة شرطة المرافق، وكذا ضباط وأفراد إدارة شرطة المرافق بشوارع الصنايع، المنشية،شرق السكة، المدينة المنورة، التلفزيون .

وأسفرت الحملة عن تحرير 120 محضر تضمنت 25 محضر إشغالات، 4 محاضر نظافة عامة، 23 محضر مضبوطات متنوعة، محضران لمقاهي تقدم شيشة بعدد 7 شيش، 10 محاضر لباعة جائلين، و66 إزالة ادارية، 4 محاضر القاء مخلفات .


يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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