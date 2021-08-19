أخبار عاجلة

من داخل اتحاد الكرة ⚽ .. نكشف سر وجود درع الدوري فى الأهلي رغم فوز الزمالك -
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة -
روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك -
تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان -
مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني -
عضو هيئة الرقابة الإدارية ووكيل صحة الشرقية يتفقدان مستشفى السعديين المركزي -
السيسي يوجه بالتدقيق الشديد في خطوات الوجبات المدرسية لضمان تقديم أفضل جودة -
علي جمعة يوجه رسالة قوية لمن يتلقى الإكرامية أو الرشوة (فيديو) -
رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بجامعة كفرالشيخ -
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة ولن يخوض امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي أي طالب رسب في أكثر من مادتين وما دون ذلك تقرر إعادتهم العام الدراسي.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 في الرابع من سبتمبر المقبل ومن المقرر أن يخوض الامتحانات في الدور الثاني ما يقرب من 160 ألف طالب وطالبة .


ويتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في خلال 15 يوما، من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن يتم ظهور النتجية في الموعد التي تحدده وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، لمدة لاتزيد عن أسبوعين.


يسدد الطالب أو الطالبة 100 جنيه على كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد وشركة فوري. وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.


تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

جدول الدور الثانى للثانوية العامة


جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2020 ، موعد امتحانات الدور الثاني 2020 ، جدول امتحانات الدور الثاني 2021 ، جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 ، جدول الدور الثاني 2021 ، جدول امتحانات الدور الأول 2020 ، موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، جدول الدور الثالث للثانوية العامة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة

محافظ الإسماعيلية يقرر إحالة المتسببين في حادث انهيار منزل بعزبة أبو شحاتة للنيابة العامة

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

روقا: تلقيت عرضًا من الاتحاد السكندري..وأرغب في البقاء مع الزمالك

تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان

تعرف على طريق ميسى فى برشلونة بعد رحيلة إلى باريس سان جيرمان

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا الهجوم الإرهابي بإقليم بيني