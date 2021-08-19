★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني 2021 لطلاب الثانوية العامة ولن يخوض امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي أي طالب رسب في أكثر من مادتين وما دون ذلك تقرر إعادتهم العام الدراسي.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2021 في الرابع من سبتمبر المقبل ومن المقرر أن يخوض الامتحانات في الدور الثاني ما يقرب من 160 ألف طالب وطالبة .



ويتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في خلال 15 يوما، من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن يتم ظهور النتجية في الموعد التي تحدده وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، لمدة لاتزيد عن أسبوعين.



يسدد الطالب أو الطالبة 100 جنيه على كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد وشركة فوري. وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.



تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

جدول الدور الثانى للثانوية العامة



جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2020 ، موعد امتحانات الدور الثاني 2020 ، جدول امتحانات الدور الثاني 2021 ، جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 ، جدول الدور الثاني 2021 ، جدول امتحانات الدور الأول 2020 ، موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 ، جدول الدور الثالث للثانوية العامة