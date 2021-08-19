محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،، الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليمفي تصريحات صحفية، إنه تقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة ١٧٧٦٥ طالب وطالبة حضر منهم ١٧٥٤١ طالب وطالبة. وبلغت نسبة النجاح ٩٢.١٢ % وفيما يخص الشهادة الإعدادية المهنية، تقدم لأداء الامتحان ١٤٥٦ طالب وطالبة حضر منهم ١٠٥٠ طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح ٥٨.٦ %، كما بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠ %، وكذلك بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم ١٠٠ %.