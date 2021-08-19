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انتحار طالبة بالمرج ..حصلت على مجموع منخفض فى الثانوية العامة

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انتحار طالبة بالمرج ..حصلت على مجموع منخفض فى الثانوية العامة انتحار طالبة بالمرج ..حصلت على مجموع منخفض فى الثانوية العامة

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انتحرت طالبة بالصف الثالث الثانوى فى المرج ،تبين من التحريات انها حصلت على مجموع منخفض فى الثانوية العامة وكانت الفتاة المنتحرة تريد ان تحصل على مجموع عال كى افرح والدتها لكنها حصلت على مجموع منخفض فاصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب حزن والدتها .

قررت الفتاة القاء نفسها من نافذة غرفتها فسقطت على الارض بمنطقة عزبة النخل وفارقت الحياة بسبب اصابتها بكسور

تم إخطار قسم شرطة المرج بسقوط طالبة من شرفة شقتها وفارقت الحياة ،

انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة وتبين ان الفتاة المنتحرة 18 عاما وتدعى "ج ح ، وإصابتها بكسور في الجسم ولفظت أنفاسها الأخيرة بالمستشفى ،تم إخطار النيابة العامة التى استدعت اسرة الفتاة المنتحرة وبسماع اقوالهم أكدوا ان الضحية كانت فى الثانوية العامة وحصلت على مجموع منخفض فأصيبت بحالة نفسية سيئة فور علمها بنتيجتها .

اضافت التحقيقات ان المنتحرة دخلت غرفتها واغلقت بابها عدة ساعات وبعدها القت بنفسها من غرفتها وفارقت الحياة .

المصرى اليوم

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