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اليوم .. استئناف «النهار» على تغريمها مليون جنيه في دعوى ميرهان هشام

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اليوم .. استئناف «النهار» على تغريمها مليون جنيه في دعوى ميرهان هشام اليوم .. استئناف «النهار» على تغريمها مليون جنيه في دعوى ميرهان هشام

تنظر المحكمة الاقتصادية، الخميس، استئناف قناة النهار في الحكم الصادر بتغريمها مليون جنيه في دعوى التعويض التي أقامتها عارضة الأزياء ميرهان هشام، ضد شركة للإنتاج والتوزيع الفني بقناة «النهار».

وقالت صحيفة الدعوى إن المدعية أصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة السب والقذف لها عبر برنامج تامر أمين، المذاع على قناة النهار.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قد عاقبت الإعلامي تامر أمين بالحبس عامين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للادعاء المدني، في اتهامه بسب وقذف الموديل ميرهان هشام عبدالقادر والشهيرة بميرهان كلير، واستئناف الإعلامي تامر أمين على الحكم ونظرتها محكمة مستأنف مدينة نصر التي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الإعلامي تامر أمين على حكم حبسه، في سب وقذف الموديل مريهان عبدالقادر للتصالح.

المصرى اليوم

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