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اليوم.. نظر طلب أحمد عز بنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى

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اليوم.. نظر طلب أحمد عز بنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى اليوم.. نظر طلب أحمد عز بنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أخرى

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تنظر محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، الخميس، الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة "فيوتشر" المستقبل بعد رفض المحكمة أمس نقل الصغيرين إلى مدرسة أخرى، وحددت «الأمورالوقتية».

كانت محكمة الأمور الوقتية، سبق وأن رفضت طلبين من أحمد عز بنقل نجليه إلى مدرسة أخرى، واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة معتز الدكر، محامي «زينة» والذى طلب برفض الطلب المقدم من «عز» تأسيسًا على أن الأمر الوقتي الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت بأنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.

وقال«الدكر» إن الصغيرين في الصف الثالث الابتدائى، وأنهما التحقا بالمدرسة منذ 5 سنوات، فكيف يتم نقلهما بعد هذه الفترة، إضافة إلى أنه ميسور الحال.

المصرى اليوم

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