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"أمير تبوك" يبارك إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة "مدرك"

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"أمير تبوك" يبارك إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة "مدرك" "أمير تبوك" يبارك إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة "مدرك"
تعتبر أحدث الطرق العلاجية المبتكرة للمساعدة في تحسين حالاتهم السلوكية وزيادة الوعي

بارك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لجمعية التوحد بالمنطقة، إطلاق الجمعية لمبادرة (مدرك) الهادفة لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالاتهم السلوكية وزيادة الوعي والإدراك والتركيز لديهم.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة الدكتور سالم بن خليل الضاحي وعدد من أعضاء الجمعية.

ورحّب أمير المنطقة في بداية اللقاء بالجميع، واستمع إلى شرح من عضو الجمعية هدى البلوي عن المبادرة وأهدافها التي تعتبر أحدث الطرق العلاجية المبتكرة لعلاج أطفال طيف التوحد؛ حيث تقوم على برتوكول (ستوب)، وهو عبارة عن برنامج حاسوبي ذكي يقوم بترشيح مكملات غذائية آمنة بعد دراسة السلوك الهرموني لمؤشرات دم معينة يتم إدخالها بالبرنامج الحاسوبي الذكي، وتحت إشراف طبي لإخصائي التغذية، والتي تهدف لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالتهم السلوكية، وزيادة الوعي والإدراك لديهم، ومساعدتهم على الاندماج بالمجتمع.

ووجّه أمير تبوك بتقديم كل العون والمساندة لإطلاق البرتوكول الخاص بالمبادرة لخدمة أطفال طيف التوحد لتمكين الاستفادة منه.

وقال: إن هذا العمل يأتي كنتيجة لما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من دعم ورعاية لهذه الفئة الغالية بالمجتمع؛ مؤكدًا سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد البرتوكول لخدمة هذه الشريحة الغالية وأسرهم.

وأعرب عن تمنياته للجمعية بالمزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع، مثنيًا في الختام على هذه المبادرة.

من جانبه ثمّن الدكتور الضاحي لأمير منطقة تبوك، الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبنائه في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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