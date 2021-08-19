"تراحم" تختتم "نور التوعوي" وتدشن البرنامج الإثرائي للسجناء بالقصيم

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امتد 3 أشهر واستفاد منه أكثر من 1300 نزيل بـ40 فعالية متنوعة

اختتمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم فعاليات برنامج نور التوعوي تحت شعار (نحو مجتمع متفائل)، في قاعة الاحتفالات بسجن بريدة.

بدأ الحفل باستقبال النزلاء للضيوف، بعدها توالت فقرات الحفل، حيث تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة برنامج نور والذي امتدت فعالياته ثلاثة أشهر، واستفاد منه أكثر من (1300) نزيل وبلغ عدد الفعاليات أكثر من 40 فعالية متنوعة.

وحضر الحفل العميد محمد بن سليمان الحبيشي مدير مديرية سجون منطقة القصيم، وعبد الرحمن بن إبراهيم الشدوخي المدير التنفيذي لتراحم القصيم وعدد من الضباط والمسؤولين.

من جهتهم، قدم النزلاء كلمة أشادوا فيها بالبرامج التي قدمتها لجنة تراحم القصيم.

وقدم مدير لجنة تراحم عبد الرحمن بن إبراهيم الشدوخي شكره لمنسوبي السجن على جهودهم وحرصهم على أبنائهم النزلاء وتعاونهم مع اللجنة لإنجاح البرامج المقدمة لسجون القصيم.

وحث الشدوخي النزلاء على الاستفادة من خدمات اللجنة.

عقب ذلك دشّن مدير مديرية سجون منطقة القصيم العميد الحبيشي برنامج تراحم الإثرائي لنزلاء سجون منطقة القصيم 2021 ويهدف البرنامج إلى تأهيل النزلاء والمفرج عنهم من خلال عدد من البرامج التوعوية التي تمتد لـ9 أسابيع.

وألقى "الحبيشي" كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين وأمير منطقة القصيم ونائبه على دعمهم المتواصل، وللجنة تراحم القصيم على الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، وحث النزلاء على الاستفادة منها خلال وجودهم، وفي نهاية الحفل تم تكريم العاملين.