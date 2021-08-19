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الذهب في الأردن اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021

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عاودت الذهب في الاردن الانخفاض، في مستهل عمليات البيع والشراء اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021، وسجلت أسعار كافة فئات الذهب انخفاضًا محدودًا عن أسعار أمس الاربعاء، وسجل الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» انخفاضًا قدره 200 فلس في سعري البيع والشراء، بينما انخفض سعر الجرام من الذهب «عيار 24» بمقدار 300 فلس في سعري البيع والشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن أسعار الذهب بصفة يومية، وتطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 19 ــ 8 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.30 دينار أردني للبيع، و40.20 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و34.90 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.60 دينار أردني للبيع، و29.70 دينار أردني للشراء.

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