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محافظ الغربية يفتتح مسجدين بمركز طنطا بتكلفة 4.5 مليون جنيه

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محافظ الغربية يفتتح مسجدين بمركز طنطا بتكلفة 4.5 مليون جنيه محافظ الغربية يفتتح مسجدين بمركز طنطا بتكلفة 4.5 مليون جنيه

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افتتح اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مسجد السلام بعزبة العمارة بمركز طنطا، والذي تم إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية بتكلفة ٣مليون جنيه، ويتكون من مصلى للرجال والسيدات وقاعة مناسبات، وذلك بحضور اللواء غباشي بدير عضو مجلس النواب، الشيخ سيد عبدالمجيد مدير مديرية الأوقاف.

كما افتتح المحافظ مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبولبدة بقرية تلبنت قيصر، حيث أشار مدير مديرية الأوقاف إلى أن افتتاح المسجد اليوم والذي يقع على مساحة ٣٦٠ متر مربع وتم تجديده من خلال وزارة الأوقاف بتكلفة ١.٥ مليون جنيه، يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

وخلال الافتتاح أكد المحافظ على التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والمدن وإدارات الأوقاف لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم للمساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المساجد وتوعية المصلين بضرورة ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المصلين مثمناً مجهودات المواطنين في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية في جميع أرجاء المحافظة.

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المصرى اليوم

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