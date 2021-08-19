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مجهول يشوه 3 سيدات بماء النار فى المرج ..تفاصيل

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مجهول يشوه 3 سيدات بماء النار فى المرج ..تفاصيل مجهول يشوه 3 سيدات بماء النار فى المرج ..تفاصيل

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أصيب 3 فتايات فى منطقة المرج بحروق ،تبين من التحريات أن مجهولا تعدى القاهن بمادة حارقة أعلى الدائري مما تسبب في تشويه وجههن وإصابتهن بحروق مختلفة،وتكثف اجهزة الامن جهودها لضبط المتهم من خلال تفريع كاميرات المراقبة لرصده وسرعة ضبطه .

تلقى قسم المرج بلاغا من الأهالى بقيام مجهول بسكب مياه حارقة من أعلى الدائري بجوار محطة مترو المرج الجديدة على 3 بائعات سيدات وتم نقلهن إلى مستشفى الدامرداش، إ وتبين إصابتهن بحروق في الوجه وأماكن متفرقة بالجسد، بسبب مادة كاوية تم سكبها عليهن.

انتقل فريق بحثى من القسم لمكان الواقعة وجارى تفريغ الكاميرات لسرعة ضبط الجانى .

المصرى اليوم

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