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كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تحرير مستخلص جمركي، أفادت التحريات ان 6 متهمين وراء اختطافه من داخل محطة وقود ن بسبب الخلاف على صفقة حاويات ،وتم ضبط 3 متهمين وجاري البحث عن 3 اخرين، واعترفوا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قال المتهمون في التحقيقات: «نصب علينا وكنا عايزين ناخد حقنا ..استدرجناه إلى العاشر بحجة وجود صفقة كونتنرات، وخطفناه عقب قيام أحدنا بافتعال حادث تصادم مع سيارة المجنى عليه، داخل محطة الوقود لإلهاء عمال المحطة بالحادث، وتمكن الباقون من اختطاف الضحية داخل سيارة وقمنا بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه داخل منزل بإحدى المزارع في كرداسة بالجيزة، والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه وصورناه 3 مقاطع فيديو للواقعة» .

تلقي ضباط قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا من (موظف)، يؤكد فيه حضور شقيقه (مستخلص جمركى، له معلومات جنائية)، لمدينة العاشر من رمضان مع سائقه بسيارته، لإنهاء بعض الأعمال الخاصة به، إلا أنه فوجئ بعودة سائقه بالسيارة إلى الإسكندرية دون شقيقه، ولدى اتصاله به على هاتفه المحمول تبين أنه مغلق.

وقال السائق إنه حضر برفقة (شقيق المُبلغ) لمدينة العاشر من رمضان، لمقابلة أحد الأشخاص بإحدى الكافتيريات الكائنة، وعقب وصولهما دخل (شقيق المبلغ) للكافتيريا، وبعدها فوجئ السائق بسيارة ملاكى (لا يعلم أرقامها) تقف أمامه ويقوم قائدها بالرجوع للخلف مصطدماً بمقدمة السيارة التي يقودها وترجل منها (3 أشخاص) وتعدوا عليه بالضرب دون إصابات، فأسرع بالسيارة متوجهاً لمدينة الإسكندرية وأخبر الـمُبلغ.

تم تشكيل فريق بحث شارك فيه الامن العام والشرقية ،و أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المُختطف و(6 أشخاص جميعهم من كرداسة ) على صفقة بيع حاويات، وأنهم وراء واقعة اختطافه من داخل محطة الوقود.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مباحث الجيزة، تم استهداف المتهمين، وضبط 3 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين لقيام المجنى عليه بالنصب على اثنين منهم، والتحصل منهما على مبالغ مالية نظير بيع كونتنرات، فعقدا العزم على اختطافه، وفـى سبيل ذلك قام أحدهم باستدراجه لمحطة الوقود بزعم بيع صفقة كونتنرات.

وأضاف المتهمون: «يوم الواقعة توجه باقى المتهمين لمدينة العاشر من رمضان مستقلين سيارتين، وحال وصول المجنى عليه قام أحد المتهمين بافتعال حادث تصادم مع سيارة المجنى عليه لإلهاء عمال محطة الوقود بالحادث، وتمكن باقى المتهمين من اختطاف المجنى عليه داخل سيارة ولاذوا بالهرب، وعقب ذلك قاموا بتكبيله وتعصيب عينيه واحتجازه داخل منزل بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة ملك أحدهما، والتعدى عليه بالضرب وتعذيبه»

وتابع المتهمون: «بتضييق الخناق على باقى المتهمين قاموا بإطلاق سراح المختطف، وبمناقشته أيد ذلك، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين المضبوطين تبين أنه يحوى 3 مقاطع فيديو (متضمنة احتجاز وتعذيب المجنى عليه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين».