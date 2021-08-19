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"" يهاجم "تويتر": تغريدات متحدث طالبان مسموحة وأنا ممنوع.. أمر مُخْزٍ

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"ترامب" يهاجم "تويتر": تغريدات متحدث طالبان مسموحة وأنا ممنوع.. أمر مُخْزٍ "" يهاجم "تويتر": تغريدات متحدث طالبان مسموحة وأنا ممنوع.. أمر مُخْزٍ
قال: يتيحون المجال للقتلة وقطاع الطرق ويمنعون رئيساً يؤيده مئات الملايين

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، منصة التدوين المصغر "توتير"؛ بسبب سماحه لمتحدثي حركة طالبان بالتغريد المستمر، في مقابل حرمانه من العودة إلى الموقع.

وفي مقابلة مع موقع "نيوز ماكس" الأمريكي المحافظ، نشرت الأربعاء، قال ترامب: "إنه أمر مُخز عندما تفكر بأن يكون لديك (يقصد تويتر) قتلة وقطاع طرق وحكام ديكتاتوريون (...)، باستثناء رئيس الولايات المتحدة الذي يؤيده مئات الملايين من الناس".

وقال ترامب وفق سكاي نيوز عربية إن "تويتر" سمح للمتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، بنشر تغريدات فيها تفاصيل بشأن تقدم الحركة في أفغانستان والاستيلاء على العاصمة كابل.

وكان نهج "فيسبوك" مختلفا نوعا ما عن نهج "تويتر" بشأن طالبان، إذ إنه حظر جميع منشورات الحركة باعتبارها منظمة إرهابية.

وفي "تويتر"، ظل حساب ذبيح الله مجاهد نشطا بأكثر من 322 ألف متابع.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم تويتر: "الوضع في أفغانستان يتطور بسرعة، ولاحظنا أشخاصا هناك يستخدمون تويتر لطلب المساعدة".

وأضاف: "الأولوية القصوى لتويتر هي الحفاظ على سلامة الناس".

وأردف: "سنواصل تطبيق قواعدنا بشكل استباقي، بما يشمل مراجعة المحتوى الذي قد ينتهك قوانين تويتر، وتحديدا السياسات الخاصة برفض تمجيد العنف".

وكانت "تويتر" أعلن تعليق حساب ترامب في 8 يناير الماضي، الذي كان يتابعه نحو 80 مليون مغرد، على خلفية الأحداث التي شهدها مقر الكونغرس الأمريكي.

وبرر موقع التدوين المصغر قراره بأنه خطوة لتلافي "مزيد من التحريض على العنف"، لكن "تويتر"، كما غيره من مواقع التواصل، بات محرجا؛ بسبب سماحه لطالبان باستخدامها منصات لنشر رسائلها.

ومع ذلك، تمكن ترامب من الاستمرار في نشر رسائله، من خلال بيانات صحفية أو مقابلات مع وسائل الإعلام، خاصة في الأيام الأخيرة، حيث نشط في مهاجمة الرئيس الحالي جو بايدن على خلفية الأحداث في أفغانستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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