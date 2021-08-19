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الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:09 مساءً
إجابة التعليم العالى على كل الأسئلة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى والثانية
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:09 مساءً
انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:05 مساءً
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:05 مساءً
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:04 مساءً
غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:04 مساءً
إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف
-
الأحد 29 أغسطس 2021 04:04 مساءً
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين
-
الأحد 29 أغسطس 2021 03:56 مساءً
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي
-
الأحد 29 أغسطس 2021 03:56 مساءً
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان
-
الأحد 29 أغسطس 2021 03:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الإمارات تستقبل أشرف غني وعائلته
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 19 أغسطس 2021 10:43 صباحاً
97
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الأحد 29 أغسطس 2021 04:05 مساءً
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الأحد 29 أغسطس 2021 03:51 مساءً
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