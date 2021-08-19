محافظ دمياط تعلن تخفيض درجات القبول بمدارس الخدمات لـ 200 درجة

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تقرر النزول بدرجات تنسيق القبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية، بحد أدنى ٢٠٠ درجة بدلا من ٢١٠ درجة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ٢٠٢١م.

من جانبه، أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن القرار جاء تيسيراً على أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين بالالتحاق بمرحلة الثانوية العامة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، مؤكداً أنه بالنسبة لقبول الطلاب بالفصول المسائية للخدمات التعليمية الحكومية، سيتم ترتيبها تنازلياً حسب المجموع، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور، ومراعاة للبعد الأسري والاجتماعي.

