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محافظ قنا يلتقي بالمسافرين بمركز لقاح كورونا

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التقى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالمسافرين بمركز تطعيم المسافرين باللقاح المضاد لفيروس كورونا لسماع شكواهم وتذليل كافة العقبات ولمتابعة آليه سير عمل الفرق الطبية وذلك بحضور الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا

واوضح محافظ قنا أن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يسهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية .

محافظ قنا يلتقى المسافرين بمركز اللقاح

و أكد على ضرورة توفير المقاعد والمظلات للمواطنين تيسيرا عليهم وتخفيفا للتزاحم، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج، وفي إطار خطة الدولة للوقاية من المستجد.

محافظ قنا يلتقى المسافرين بمركز اللقاح

وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح .

واضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم توفير مركزين للقاحات الخاصة بالمسافرين للخاىج وذلك بوحدة سمهود الصحية بابوتشت ووحدة حى المصالح الصحية بمدينة قنا وسيتم تزويدها باللقاحات، والكوادر الطبية، وأجهزة الحاسب الآلي

المصرى اليوم

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