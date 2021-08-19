محمد حلمي : الدوري لايزال في الملعب والمنافسة بين القطبين ستستمر للحظات الأخيرة

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رفض محمد حلمي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، اتهامات التفويت المتداولة هذا الموسم في بطولة الدورى المصري، موضحا بأنه يتمنى أن يتحلى الجميع بالروح الرياضية وعدم التعصب.

وقال حلمي في تصريحات اعلامية: «المنافسة مثيرة للغاية هذا الموسم بين الزمالك والاهلى ومتبقي9 جولات والفريق الابيض لم يحسم الدورى حتى الآن، وبكل تأكيد أن الفارس الابيض يستحق التتويج باللقب». وأضاف: «نادى الزمالك في أخر 3 سنوات أضاع العديد من البطولات كان يستحق الحصول عليها ولكن الفريق يصب تركيزه هذا الموسم للحصول على البطولة بعد الخروج من أفريقيا».

وشدد حلمي، على ان بطولة الدوري لاتزال في الملعب والمنافسة بين القطبين الكبيرين ستستمر حتي اللحظات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.