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لاعب : ما يحدث مع الأهلي أمر لا يحدث في أي دوري

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لاعب الزمالك : ما يحدث مع الأهلي أمر لا يحدث في أي دوري لاعب : ما يحدث مع الأهلي أمر لا يحدث في أي دوري

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أبدى وائل القباني نجم نادي السابق إندهاشه من تأجيل أكثر من 7 مباريات للنادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .

وقال القباني في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" على أي أساس يتم قيد 30 لاعباً وأكثر في قوائم الأندية قبل بدء الموسم طالما أن هناك نية للتأجيل ؟!
لم أر في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل هذا العدد من المباريات لأي فريق، فعلى سبيل المثال لم يتخذ الإتحاد الإنجليزي قراراً بتأجيل مباريات لتشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، نظراً لإقبالهم على نهائي دوري أبطال أوروبا، بل أن الفريقين خاضا مباراة في البريميرليج قبل ثلاثة أيام فقط من النهائي الأوروبي .

المصرى اليوم

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