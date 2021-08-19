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القباني : لم نحسم الدوري حتى الآن

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القباني : لم نحسم الدوري حتى الآن القباني : لم نحسم الدوري حتى الآن

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أعرب وائل القباني نجم نادي السابق عن سعادته البالغة بفوز الفريق الأبيض على وادي دجلة أول أمس الثلاثاء بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من الدوري العام .

وقال القباني في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' الزمالك يخوض كل مباراة وكأنها مباراة نهائية ، والباحث عن التتويج لا بد أن يلعب دائماً على الفور وحصد النقاط الثلاث دون النظر إلى نتائج الآخرين ، لكن حتى الآن الدوري لم يُحسم ، فما زالت هناك ثلاث مباريات صعبة أمام سيراميكا كليوباترا ، و الإنتاج الحربي و البنك الأهلي ، وبينهم أندية تصارع من أجل البقاء ، وهنا تكمن صعوبة تلك المباريات ، فالصراع مستمر بين قطبي الكرة المصرية حتى الجولة الأخيرة .

المصرى اليوم

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