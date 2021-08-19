القباني: أرفض عودة باسم مرسي للزمالك..وإسلام جابر لا يستحق الاستمرار مع الفريق

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يرى وائل القباني، نجم نادي الزمالك الأسبق، أن باسم مرسي. مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لا يستحق العودة لصفوف الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال وائل القباني، في تصريحات تلفزيونية :"ارفض فكرة باسم مرسي، لصفوف الزمالك، في الفترة المقبلة، اللاعب قدم كل ما لديه مع القلعة البيضاء في فترته الأولى"، مضيفا :"باسم مرسي، لن يضيف لنادي الزمالك، حال عودته للفريق الأبيض".



وأشار :"كنت رافضًا لإعارة مصطفى فتحي، إلى نادي سموحة، هناك لاعبين أخرين لا يستحقون الاستمرار مع الزمالك على رأسهم إسلام جابر، فكان من الأفضل أن يتم إعارته في يناير الماضي".



وأشار :"حتى الآن الدوري لم يُحسم ، فما زالت هناك ثلاث مباريات صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي ، وبينهم أندية تصارع من أجل البقاء، وهنا تكمن صعوبة تلك المباريات، فالصراع مستمر بين قطبي الكرة المصرية حتى الجولة الأخيرة" .