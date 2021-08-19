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القباني: أرفض عودة باسم مرسي للزمالك..وإسلام جابر لا يستحق الاستمرار مع الفريق

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القباني: أرفض عودة باسم مرسي للزمالك..وإسلام جابر لا يستحق الاستمرار مع الفريق القباني: أرفض عودة باسم مرسي للزمالك..وإسلام جابر لا يستحق الاستمرار مع الفريق

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يرى وائل القباني، نجم نادي الأسبق، أن باسم مرسي. مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، لا يستحق العودة لصفوف الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال وائل القباني، في تصريحات تلفزيونية :"ارفض فكرة باسم مرسي، لصفوف الزمالك، في الفترة المقبلة، اللاعب قدم كل ما لديه مع القلعة البيضاء في فترته الأولى"، مضيفا :"باسم مرسي، لن يضيف لنادي الزمالك، حال عودته للفريق الأبيض".


وأشار :"كنت رافضًا لإعارة مصطفى فتحي، إلى نادي سموحة، هناك لاعبين أخرين لا يستحقون الاستمرار مع الزمالك على رأسهم إسلام جابر، فكان من الأفضل أن يتم إعارته في يناير الماضي".


وأشار :"حتى الآن الدوري لم يُحسم ، فما زالت هناك ثلاث مباريات صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، والإنتاج الحربي والبنك الأهلي ، وبينهم أندية تصارع من أجل البقاء، وهنا تكمن صعوبة تلك المباريات، فالصراع مستمر بين قطبي الكرة المصرية حتى الجولة الأخيرة" .

المصرى اليوم

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