«تربية حلوان» تنظم ورشة إنتاج الألعاب التعليمية للأطفال عن طريق إعادة التدوير

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تنظم كلية التربية جامعة حلوان ورش عمل مجانية عن إنتاج الألعاب التعليمية للأطفال عن طريق إعادة التدوير، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر في ورشة العمل الدكتور محمد عبدالرازق المدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية.

أشار الدكتور ماجد نجم أن الجامعة تحرص على تنظيم ورش العمل التي تهتم بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة خبراتهم لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى أن الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تأتي انطلاقا من تحقيق مبدأ المنافسة، وذلك في إطار حرص الجامعة على خدمة طلابها، حيث ان هذه الورش التعليمية تعمل على تنمية قدرات ومهارات الملتحقين بها، والارتقاء بالذوق الفني للافراد ماينعكس بدوره على المجتمع بأكمله من نشر ثقافة الحفاظ على البيئة المحيطة والاستغلال الأمثل للخامات المتاحة.

أوضح الدكتور حسام حمدى أن الكلية تحرص على عقد ورش عمل في ٱطار تعليمى بهدف تنمية المهارات الفنية، مؤكدا أن الكلية دؤوبة للعمل في مشروعات إعادة التدوير وتتبني هذا الفكر الجديد من خلال إقامة العديد من ورش العمل المؤهلة والتي تزود المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة في هذا المجال.

وقد أفادت الدكتورة حنان كريمه ان ورشة انتاج الالعاب التعليمية تعمل على اتاحة الفرصة لاكتشاف تجارب التذوق الفنى والاستمتاع بتجريب الخامات المختلفة وخلق حالة من الابتكار والإبداع .