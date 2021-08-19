خالد جلال يعلق على وقوف لاعب البنك الأهلي على الكرة أمام المقاصة

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قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن الفوز الذي حققه فريقه على مصر المقاصة، مهم للغاية، ورفع الضغط النفسي من فريقه، موضحًا أن لاعبيه قدموا مباراة ممتاز للغاية.

وأضاف خالد جلال، خلال تصريحات تليفزيونية أنه أبلغ لاعبيه بأن مباراة مصر المقاصة، تعد فرصة البقاء في الدوري، موضحًا أن فريقه لعب على حالة الإجهاد الذي يعاني منها المنافس.

قال خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، إن الفوز الذي حققه فريقه على مصر المقاصة، مهم للغاية، ورفع الضغط النفسي من فريقه، موضحًا أن لاعبيه قدموا مباراة ممتاز للغاية.

وأضاف خالد جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه أبلغ لاعبيه بأن مباراة مصر المقاصة، تعد فرصة البقاء في الدوري، موضحًا أن فريقه لعب على حالة الإجهاد الذي يعاني منها المنافس.