أخبار عاجلة

الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق -
إجابة التعليم العالى على كل الأسئلة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى والثانية -
انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي -
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين -
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم -
غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا -
إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف -
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ورشة افتتاحية لمناقشة خطة سلامة الصرف الصحي بمعالجة شطب بمركز أسيوط

Print
ورشة افتتاحية لمناقشة خطة سلامة الصرف الصحي بمعالجة شطب بمركز أسيوط ورشة افتتاحية لمناقشة خطة سلامة الصرف الصحي بمعالجة شطب بمركز أسيوط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد الورشة الافتتاحية الأولي لخطة سلامة الصرف الصحي وتعد أول خطة لسلامة الصرف الصحي الذي يقوم فريق مأمونية مياه الشرب والتداول الآمن للصرف الصحي للشركة باعدادها.

يأتى ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والتى من بينها (ممثلى وزارة الصحة، وممثلى وزارة الرى، وممثلى جهاز حماية النيل، وممثلى إدارة المسطحات المائية، وممثلى جامعة أسيوط، وممثلى إدارة الصرف الصحى، وجهاز شؤون البيئة،وممثل من الداخلية ,والادارات المعنية بالشركة) بهدف مناقشة الخطة الموضوعة والتى تستهدف سلامة شبكات الصرف الصحي المنزلية ومراحل المعالجة التي تتم بداخل محطات المعالجة من الأخطار وتحسين السيب النهائي من خطوط الطرد بعد مراحل المعالجة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، ضرورة الإنتهاء من إعداد الخطه والتي تعمد إلى حصر الاسباب التي قد تؤدي إلى حدوث مشكلة وافتراض حلول للمشكلات المتوقع حدوثها والقيام ببعض الاجراءات التي تضمن عدم حدوث هذه المشكلات تجنبا لظهور أي تلوث بالمياه الجوفية أو أي أضرار يمكن أن تلحق بشبكات تجميع مياه الصرف الصحى من المنازل أو خطوط الطرد التي تصرف مياه الصرف الصحي على المصارف الصناعية .

وأضاف أن مثل هذه الورشة الافتاحية تعد بداية إستراتيجية للتنبؤ بالمخاطر التي تتعلق بمأمونية مياه الشرب والتداول الامن للصرف الصحي كمساهمة لتجنب مشكلات كثيرة وتمثل دفعة قوية في منظومة الجودة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان