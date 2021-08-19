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5 قرارات جمهورية جديدة للرئيس (التفاصيل)

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5 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي (التفاصيل) 5 قرارات جمهورية جديدة للرئيس (التفاصيل)

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نشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر صباح اليوم الخميس، 5 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبدالفتاح .

وجاءت القرارات على النحو التالي:

القرار رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

كما شملت القرار رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا- محافظة بنى سويف لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

ونص القرار رقم 314 لسنة 2021 على تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانة للمسلمين عليها.

وتضمن القرار رقم 315 لسنة 2021 تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في مشروع مفرخ سمكي.

كما تضمن القرار رقم 316 لسنة 2021 تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس ، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة السويس الجديدة».

وللإطلاع على نص القرارات:

المصرى اليوم

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