ضبط 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية دداخل مطبعة دون ترخيص في الغربية

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أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بطباعة مطبوعات طبية وغذائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة والتقابل مع (مالك المطبعة) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (79400) مطبوع «لمنتجات غذائية وطبية»،دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مالك المطبعة أقر بالمخالفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية