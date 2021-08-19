أخبار عاجلة

انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي -
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين -
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم -
غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا -
إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف -
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية دداخل مطبعة دون ترخيص في الغربية

Print
ضبط 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية دداخل مطبعة دون ترخيص في الغربية ضبط 79 ألف نسخة مطبوعات تجارية دداخل مطبعة دون ترخيص في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مسئولى مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بطباعة مطبوعات طبية وغذائية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة والتقابل مع (مالك المطبعة) وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (79400) مطبوع «لمنتجات غذائية وطبية»،دون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مالك المطبعة أقر بالمخالفات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان