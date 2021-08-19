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نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

نفّذوا جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن مستوطنين يهود اقتحموا ساحات الأقصى عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى استهدفت زوارق حربية إسرائيلية اليوم، مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال قطاع غزة، وأجبرتهم على الانسحاب؛ فيما لم ترد أنباء عن وجود إصابات في صفوف الصيادين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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