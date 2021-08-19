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تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات

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تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات تويتر تتيح إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات

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أعلنت منصة تويتر إدخال تغييرات على واجهة برمجة التطبيقات التي أعيد بناؤها حديثًا.

وذكر موقع «تك كرانش» التقني أن التغييرات الجديدة ستسمح لمطوري الطرف الثالث ببناء أدوات وحلول أخرى خصيصًا لمنتج غرف الدردشة الصوتية «تويتر سبيس» Twitter Spaces.

وأعلنت منصة تويتر إدخال نقاط دعم جديدة لـ«تويتر سبيس» Spaces على Twitter API v2.. قد يتبع ذلك لاحقًا تحديث لواجهة برمجة التطبيقات والذي سيمكّن المطورين من إنشاء المزيد من الأدوات لمضيفي Spaces.

قدمت الشركة لأول مرة واجهة برمجة التطبيقات التي أعيد بناؤها بالكامل العام الماضي، بهدف تحديث نظامها الأساسي للمطورين مع تسهيل إضافة دعم لميزات تويتر الأحدث بوتيرة أسرع. ويعد الدعم الجديد لـ Twitter Spaces في واجهة برمجة التطبيقات أحد الأمثلة على تلك الخطة التي يتم وضعها موضع التنفيذ الآن.

المصرى اليوم

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