أخبار عاجلة

انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي -
ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين -
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم -
غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا -
إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف -
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

بكاء الرابعة علي الثانوية العامة بعد مفاجأة النتيجة.. آلاء كانت في المصيف لما عرفت إنها من الأوائل

Print
مواضيع متعلقة
الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق

الكليات المتاحة بالمرحلة التانية وفرص تعديل الاختيار.. اعرف التفاصيل من مكتب التنسيق

إجابة التعليم العالى على كل الأسئلة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى والثانية

إجابة التعليم العالى على كل الأسئلة الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى والثانية

مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر

مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار

اجتماع ساخن في اتحاد الكرة لحسم مصير كأس مصر وشكل الدوري وموقف الفار