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مكتبة العامة بالغردقة تحتفل بذكرى ميلاد أنيس منصور

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مكتبة مصر العامة بالغردقة تحتفل بذكرى ميلاد أنيس منصور مكتبة العامة بالغردقة تحتفل بذكرى ميلاد أنيس منصور

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احتفل قسم الكبار بمكتبة العامة بمدينة الغردقة بذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور وذلك من خلال عرض العديد من مؤلفات أنيس منصور بقسم الأدب برقم تصنيف ٨١٤ وعرض مؤلفاته وإتاحتها للاستعارة والقراءة أمام رواد المكتبة للتعرف على مسيرة مهنية طويلة لأنيس منصور أثرى بها الحياة الأدبية بالعديد من الإصدارات الأدبية والفلسفية والصحفية.

حيث ترك أنيس منصور خلفه إرثا كبيرا من الكتابات التي مازالت موجودة حتى هذه اللحظة حيث وصل عدد المؤلفات حتى وفاته 200 كتاب في مختلف المجالات، لم يترك حقلا أدبيا أو علميا إلا وزرع فيه نبتة مازالت تكبر حتى يومنا هذا.

المصرى اليوم

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