الهند تسجل 36 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت وزارة الصحية الهندية، 36 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 32 مليونا و322 ألفا و258 شخصا.

وذكرت الوزارة- وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 530 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 433 ألفا و49 شخصا.

وأفادت بأن 39 ألفا و157 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و525 ألفا و80 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 364 ألفا و129 حالة.