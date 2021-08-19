تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .. مواعيد بدء التنسيق وانتهاء تقديم اختبارات القدرات

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توجد العديد من المواعيد التى يبحث عنها طلاب الثانوية الأزهرية 2021، سواء الناجحين أو الراسبين، وأهمها موعد بدء التنسيق، موعد غلق باب التقديم لاجراء اختبارات القدرات، وموعد تقديم تظلمات جامعة الأزهر، وموعد تقديم اختبارات كلية التمريض، وأيضًا رابط موقع التنسيق.

قالت مصادر فى جامعة الأزهر أنه سيتم تلقي رغبات طلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكان تنسيق الثانوية الأزهرية بدأ للمرحلة الأولي من العام الماضي يوم 28 سبتمبر 2020، وانتهي أول أكتوبر 2020.

وبدأ تنسيق كليات جامعة الأزهر 2021 لطلاب الدور الثاني ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية يوم 4 أكتوبر وانتهي 6 أكتوير 2020، وتم اعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية يوم 10 أكتوبر 2020.

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مكتب تنسيق القبول فى جامعة الأزهر يشهد هذا العام تطورًا كبيرًا، بدعم من رئيس جامعة الأزهر، وفى إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

موقع تنسيق كليات الثانوية الأزهرية 2021

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة الأزهر تسجيل رغباتهم فى موقع التنسيق من خلال الدخول على رابط تنسيق الثانوية الأزهرية. مباشرة.

موعد انتهاء التقديم لاختبارات القدرات فى جامعة الأزهر

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، هو آخر موعد لتسجيل بيانات طلاب الثانوية الأزهرية لحجز موعد إجراء اختبارات القدرات فى جامعة الأزهر.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل أداء اختبارات القدرات يحتاج رقم بطاقة الرقم القومي للطالب، وكذلك رقم الجلوس الخاص به، وذلك بعد سداد رسوم أداء اختبار القدرات عن طريق خدمة فوري.

رابط التسجيل الإلكتروني لأداء اختبار قدارات كليات جامعة الأزهر

يجب على طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين فى التقدم لاجراء اختبارات القدرات 2021 أن يقوموا بالدخول على موقع جامعة الأزهر على شبكة الإنترنت، وتسجيل حجز موعد إجراء الاختبار إلكترونيًا، من خلال الدخول على رابط حجز اختبارات القدرات.

كليات جامعة الأزهر التى تتطلب اختبار قدرات

يتطلب نجاح الطلاب فى دخول عدد من الكليات التى يتم اختيارها ضمن تنسيق كليات الأزهر النجاح فى إختبارات القدرات، وتلك الكليات هي:

وكليات الدراسات الإنسانية للبنات، وكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة، وكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، كليات التربية بنين وبنات، وكلية التمريض للطالبات بالقاهرة، وكليات التربية الرياضي للبنين والبنات، بالإضافة إلي المعاهد الفنيه للتمريض بالقاهرة وأسيوط ودمياط.

الأوراق المطلوبة لأداء اختبار القدرات فى كليات الأزهر

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدراات فى كليات جامعة الأزهر تشمل:

بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورة منها.

رقم جلوس الطالب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2021، وصورة منها

عدد ثلاث صور شخصية.

وذلك لكل اختبار من اختبارات القدرات يرغب الطالب فى دخوله.

التسجيل لأداء اختبار قدرات كلية التمريض للبنات بجامعة الأزهر

أعلن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن استمرار تلقي طلبات التسجيل لاختبارات القدرات للطالبات اللازمة للالتحاق بكلية التمريض، جامعة الأزهر، للعام الاكاديمي 2021/2022 م.

ويتم التسجيل إلكترونيًا حتى يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2021، عبر رابط موقع تسجيل اختبارات القدرات الموجود بأعلاه.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021:

يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية، عن مؤشرات لنتائج تنسيق كليات جامعة الازهر، ويتخذ البعض منهما نتائج تنسيق العام الماضي 2020، مؤشرًا تقريبيًا لنتائج تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، ويقارنون بين درجاتهم ودرجات الحد الأدني لكليات جامعة الأزهر خلال عام 2020.

نتائج تنسيق كليات جامعة الأزهر 2020

نتقدم فيما يلي نتائج تنسيق كليات جامعة الأزهر خلال العام الماضي:

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. أدبي بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الأدبية بنين 2020

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. أدبي بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الأدبية بنات 2020

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. علمي بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة العلمية بنين 2020

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. علمي بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة العلمية بنات 2020

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. الشعبة الإسلامية.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية المجموعة الإسلامية 2020

موعد انتهاء تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية 2021

بدأ طلاب الثانوية الأزهرية فى تقديم التظلمات من نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الماضي ويستمر فتح باب تقديم التظلمات لمدة شهر كامل.

ويجب سداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى التظلم منها، ويتم تلقي طلبات تظلمات الثانوية الأزهرية في عدد 198 مكتبًا مُعدة لتلقي تظلمات الثانوية الأزهرية وذلك في جميع الإدارات التعليمية الأزهرية.