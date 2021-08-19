سكب عليها بنزين .. زوج يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات

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أصيبت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بحروق شديدة بعدما أقدم زوجها على إشعال النيران بها، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وتم نقلها إلى مستشفى سفاجا المركزي لمحاولة إسعافها وتحرر محضر بالواقعة وتم اخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء اشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي قسم شرطة سفاجا بلاغًا بإصابة سيدة تدعي "ن.ا" في العقد الرابع من العمر، بعدما أقدم زوجها "ع.أ"، على إشعال النيران بها.

وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم أحمد أنور، مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا، يرافقه الرائد محمد دعبس، معاون أول مباحث القسم، لمعاينة موقع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى نشوب خلاف بين المجني عليها وزوجها وقيامه بإشعال النيران بها بعدما سكب عليها مادة البنزين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.