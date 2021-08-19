أخبار عاجلة

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري -
بأمسية شعرية.. "أدبي جدة" يخلّد ذكرى "البهكلي" -
مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر -
البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان -
بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

سكب عليها بنزين .. زوج يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات

Print
سكب عليها بنزين .. زوج يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات سكب عليها بنزين .. زوج يشعل النيران في زوجته بسبب خلافات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيبت ربة منزل في العقد الرابع من عمرها بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بحروق شديدة بعدما أقدم زوجها على إشعال النيران بها، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وتم نقلها إلى مستشفى سفاجا المركزي لمحاولة إسعافها وتحرر محضر بالواقعة وتم اخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء اشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتلقي قسم شرطة سفاجا بلاغًا بإصابة سيدة تدعي "ن.ا" في العقد الرابع من العمر، بعدما أقدم زوجها "ع.أ"، على إشعال النيران بها.

وانتقل إلى مكان الواقعة المقدم أحمد أنور، مفتش مباحث قسم شرطة سفاجا، يرافقه الرائد محمد دعبس، معاون أول مباحث القسم، لمعاينة موقع الحادث، فيما أشارت التحريات الأولية إلى نشوب خلاف بين المجني عليها وزوجها وقيامه بإشعال النيران بها بعدما سكب عليها مادة البنزين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

وصول 62 رحلة سياحية تقل 12 ألف سائح لمطاري الغردقة ومرسى علم

غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

غطاسون يرصدون القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من منطقة شرم الناقة بسفاجا

إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

إدارة التثقيف بمديرية صحة شمال سيناء: حملتنا ضد التدخين مستمرة بدون توقف

البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان

البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان