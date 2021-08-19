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"" ينتقد "بايدن": لماذا لم تدمر ما تركته بأفغانستان؟ والصين هما المستفيدتان

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"ترامب" ينتقد "بايدن": لماذا لم تدمر ما تركته بأفغانستان؟ روسيا والصين هما المستفيدتان "" ينتقد "بايدن": لماذا لم تدمر ما تركته بأفغانستان؟ والصين هما المستفيدتان
الرئيس السابق قال على وقع انسحاب الولايات المتحدة: هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، عن ثقته بأن والصين ستستفيدان من المعدات العسكرية الأمريكية المتروكة في أفغانستان.

وانتقد "ترامب" الرئيس جو بايدن؛ لعدم قيام القوات الأمريكية بسحب أو تدمير النماذج المتقدمة من الأسلحة والمعدات العسكرية، التي وقعت في أيدي "طالبان"؛ وفق "روسيا اليوم".

وقال في حديث لقناة "نيوزماكس تي في": "لديهم الآن مروحيات "بلاك هوك"، ودبابات قتالية، أفضل الدبابات في العالم. وستستفيد منها روسيا والصين اللتان ستقومان باستنساخها".

وأضاف: "أنا متأكد أنهم سيزودون بها جميع خصوم الولايات المتحدة، لينظموا إنتاج النسخ الرخيصة منها"؛ مضيفًا أن هذا "أمر مُخزٍ" بالنسبة لأمريكا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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