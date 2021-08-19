أخبار عاجلة

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين -
رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي -
أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان -
فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون -
أمير تبوك يستقبل مدير المرور بالمنطقة -
أمين عسير يبحث تنفيذ خطط معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري -
بأمسية شعرية.. "أدبي جدة" يخلّد ذكرى "البهكلي" -
مش هتصدق شكل الوحدات المطروحة بالتمويل العقارى على 30 سنة فى 6 أكتوبر -
البابا فرانسيس يطلب من المسيحيين في العالم الصلاة والصوم من أجل أفغانستان -
بالفيديو.. انفجار قوي بالعاصمة الأفغانية كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة

Print
"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة "الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقًسا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

"اتحاد اليد" يطلق دورة المراقبين الفنيين والإداريين والمدربين

رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

رئيس جامعة عبدالعزيز يفتتح  ملتقى "الإرشاد الجامعي" الافتراضي

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

أمريكا استخدمت صاروخًا سريًّا في قصف عناصر "داعش" خراسان بأفغانستان

فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون

فنانة تشكيلية تطلق معرضها الأول في جدة بـ30 لوحة تجريدية حول انشطار الكون