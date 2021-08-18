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شارك اللاعب التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك في الدقيقة 78 بدلا من حازم إمام في لقاء وادي دجلة والذي أقيم مساء أمس ضمن مباريات الجولة رقم 31 من بطولة الدوري وفاز به الزمالك بهدف نظيف للاعب مروان حمدي.

ومشاركة المثلوثي في مباراة الأمس تعتبر رقم 17 له مع الزمالك في بطولة الدوري حتى الآن حيث وصل إجمالي عدد الدقائق التي شارك فيها إلى 1229 دقيقة.

وشارك المثلوثي في 14 مباراة كلاعب أساسي من إجمالي 17 لقاء بينما كان بديلا في 3 مباريات و5 لقاءات كلاعب مستبدل و11 مباراة ضمن دكة البدلاء.

ويحتفظ حمزة المثلوثي بتمريرتين حاسمتين في مباراتي المقاولون العرب التي أقيمت يوم 29 أبريل الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 وفي مباراة الإسماعيلي التي أقيمت يوم 14 من أغسطس الجاري وفاز بها الفريق بهدفين نظيفين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها في التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.