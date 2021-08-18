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زيزو يصل للمباراة رقم 30 مع في الدوري

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زيزو يصل للمباراة رقم 30 مع الزمالك في الدوري زيزو يصل للمباراة رقم 30 مع في الدوري

وصل اللاعب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلى المباراة رقم 30 مع الفريق في بطولة الدوري لهذا الموسم وذلك بعد مشاركته خلال لقاء دجلة بالأمس.

ويعتبر زيزو أكثر لاعبي الفريق مشاركة في المباريات حتى الآن بعد 31 جولة حيث شارك في 2467 دقيقة خلال 30 مباراة.

ولعب زيزو مع الفريق في التشكيل الأساسي من بداية المباراة في 28 لقاء وبديل في مباراتين وكان 13 مرة كلاعب مستبدل.

وأحرز زيزو مع الزمالك 7 أهداف في مرمى الاتحاد والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) ومصر المقاصة وغزل المحلة.

وساهم زيزو مع الفريق في 6 تمريرات حاسمة خلال مباريات إنبي (مباراتين) وطلائع الجيش (مباراتين) ومصر المقاصة ودجلة.

ويحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويعتلي الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 73 نقطة.

المصرى اليوم

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