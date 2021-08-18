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وزير التنمية المحلية يتابع توقيع 64 عقدًا جديدًا للمنتفعين بالتقنين في الدقهلية

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وزير التنمية المحلية يتابع توقيع 64 عقدًا جديدًا للمنتفعين بالتقنين في الدقهلية وزير التنمية المحلية يتابع توقيع 64 عقدًا جديدًا للمنتفعين بالتقنين في الدقهلية

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تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، زيارة اللواء وائل أبو سعدة، مسؤول ملف تقنين أملاك الدولة بوزارة التنمية المحلية، لمحافظة الدقهلية، لبحث تذليل العقبات التي تواجه العمل في ملف عملية التقنين.

وقال بيان إن المحافظ استقبل مسؤول ملف تقنين الأراضي، الذي شهد توقيع 64 عقدا جديدا للمنتفعين بالتقنين ليصبح إجمالي ما تم توقيعة وتسليمه للمواطنين 4107 عقدا بنطاق المحافظة، موجها مدير إدارة التقنين بالمحافظة بسرعة تسليم العقود للمواطنين ومراجعة باقي الملفات لإنهائها.

وثمّن المحافظ جهود وزارة التنمية المحليه وعلي رأسها اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية لدفع العمل بملف التقنين من خلال تذليل كافة العقبات وانهاء مراجعة كافة ملفات تقنين أملاك الدولة لخدمة مواطني الدقهليه وتوفير حياه كريمه لهم.

وأكد «أبوسعدة» أن الدقهلية من المحافظات المتميزة والمتقدمة في ملف تقنين أملاك الدولة، وتحتل المركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية، مقدما الشكر لمحافظ الدقهليه وللقائمين على هذه المنظومة لهذا النجاح المشرف.

المصرى اليوم

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